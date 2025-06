Club Vosgien Fête Montagnarde au Chalet Erichson Soultzeren 3 août 2025 09:30

Fête montagnarde Chalet Erichson au Gaertlesrain, marche, repas et animation musicale tout au long de la journée. Inscription obligatoire.

Dimanche 3 août 2025 venez nombreux à notre traditionnelle FÊTE MONTAGNARDE AU CHALET ERICHSON, à partir de midi. Accès par le parking du Lac Vert vers la station du Tanet ou par le parking Dreieck sur la Route des Crêtes. Compter une demi-heure de marche, mais nous pourrons sur demande aller chercher en 4 x 4 les personnes à mobilité réduite.

Pour vous mettre en appétit, nous vous proposons en option une randonnée de 2 h 30 par le lac du Forlet jusqu’au Chalet Erichson 6 km, 350 m de dénivelé, facile (2/5). Départ à 9 h 30 du parking de la station du Tanet. Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

Menu à préciser ultérieurement sur ce site.

Animation musicale. Pour assurer à tous les convives un service de qualité, nous ne pourrons pas accueillir plus de 150 personnes et nous vous invitons donc à vous inscrire dés que possible et avant le 21 juillet, en adressant votre règlement (Prix à confirmer) par chèque à l’ordre du Club Vosgien de la Vallée de Munster à Paul-André SIMON 42 sentier de la Luss 68000 Colmar tel 06 86 41 88 95 ou par mail à simluss57@gmail.com + virement IBAN FR76 1027 8032 8000 0126 8214 031 BIC CMCIFR2A .

Chalet Erichson

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

English :

Mountain festival Chalet Erichson at Gaertlesrain, walk, meal and musical entertainment all day long. Registration required.

German :

Bergfest Chalet Erichson am Gaertlesrain, Wanderung, Essen und musikalische Unterhaltung den ganzen Tag lang. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Festa di montagna Chalet Erichson a Gaertlesrain, passeggiata, pasto e intrattenimento musicale per tutto il giorno. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Fiesta de la montaña Chalet Erichson en Gaertlesrain, paseo, comida y animación musical durante todo el día. Inscripción obligatoria.

