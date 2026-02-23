Club Vosgien Hagueneck et les trois châteaux Munster
Club Vosgien Hagueneck et les trois châteaux Munster jeudi 12 mars 2026.
Club Vosgien Hagueneck et les trois châteaux
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-12 13:30:00
fin : 2026-03-12 17:30:00
Date(s) :
2026-03-12
Découverte d’Hagueneck et ses trois châteaux avec le Club Vosgien.
Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers Hagueneck et les Trois Châteaux. Partant du château de Hagueneck, nous prendrons un joli sentier qui grimpera aux 3 Châteaux que nous visiterons. Boucle agréable sans grande difficulté.
Informations pratiques
Temps de marche 3h
Distance 8km
Dénivelé 270m
Niveau de difficulté Boucle agréable sans grande difficulté (2/5)
Le trajet jusqu’au point de départ de la randonnée se fera en covoiturage depuis la place de la gare à Munster.
Guide Jacques BUHLER. .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Hagueneck and its three castles with the Club Vosgien.
L’événement Club Vosgien Hagueneck et les trois châteaux Munster a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster