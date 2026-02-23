Club Vosgien Hagueneck et les trois châteaux Munster

Club Vosgien Hagueneck et les trois châteaux

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 13:30:00

fin : 2026-03-12 17:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Découverte d’Hagueneck et ses trois châteaux avec le Club Vosgien.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers Hagueneck et les Trois Châteaux. Partant du château de Hagueneck, nous prendrons un joli sentier qui grimpera aux 3 Châteaux que nous visiterons. Boucle agréable sans grande difficulté.

Informations pratiques

Temps de marche 3h

Distance 8km

Dénivelé 270m

Niveau de difficulté Boucle agréable sans grande difficulté (2/5)

Le trajet jusqu’au point de départ de la randonnée se fera en covoiturage depuis la place de la gare à Munster.

Guide Jacques BUHLER. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

English :

Discover Hagueneck and its three castles with the Club Vosgien.

