Club Vosgien La côte de Plaine

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Arpentez la côte de Plaine avec le Club Vosgien et découvrez l’iconique chatte pendue .

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers la côte de Plaine. Nous passerons par la Chatte Pendue qui culmine à 899 m, d’où l’on peut embrasser une superbe vue sur le massif du Champ du feu, le Climont et le Donon. Mais l’originalité du lieu réside surtout dans son appellation insolite qui a fait l’objet de nombreuses interprétations.

Informations pratiques

Temps de marche 4h30

Distance 14km

Dénivelé 520m

Niveau de difficulté confirmé (3/5)

Inscription obligatoire auprès du guide Christian BROBECKER au 06 82 37 84 57 ou par mail christian-brobecker@bbox.fr

Repas tiré du sac.

.

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 37 84 57 christian-brobecker@bbox.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hike the Côte de Plaine with Club Vosgien and discover the iconic chatte pendue .

L’événement Club Vosgien La côte de Plaine Munster a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster