Début : Samedi 2025-08-02 22:00:00

fin : 2025-08-02 23:30:00

2025-08-02

Balade familiale pour l’observation des étoiles et de quelques planètes.

A l’occasion des la NUIT DES ÉTOILES, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade familiale pour l’observation des étoiles et de quelques planètes.

Rendez-vous à 22 heures au Stade du Leymel, 16 rue du docteur Heid à Munster.

1 h 30 de marche, 3 km, 50 m de dénivelé, accessible à tous (1/5). Guide Christian BROBECKER tel 06 82 37 84 57 christian-brobecker@bbox.fr .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

English :

Family outing to observe the stars and some of the planets.

German :

Familienspaziergang zur Beobachtung der Sterne und einiger Planeten.

Italiano :

Una gita in famiglia per osservare le stelle e alcuni pianeti.

Espanol :

Una excursión familiar para observar las estrellas y algunos planetas.

