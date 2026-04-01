Club Vosgien L’ascension du Petit Ballon Munster
Club Vosgien L’ascension du Petit Ballon Munster mardi 21 avril 2026.
Munster
Club Vosgien L’ascension du Petit Ballon
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21 08:00:00
fin : 2026-04-21 18:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Depuis le sommet vous aurez une vue panoramique à 360° sur les Vallées de Munster, Wasserbourg et Guebwiller, sur la plaine d’Alsace et peut-être même les Alpes par temps clair !
Mardi 21 avril 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose l’ascension du Petit Ballon. Une belle montée récompensée par de magnifiques points de vue. Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac.
7 heures de marche, 17km, 900 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneur confirmé). Inscription souhaitée avant le 19 avril auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT tel 07 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance. 0 .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the summit you can enjoy a 360° panoramic view of the Munster, Wasserbourg and Guebwiller valleys, the Alsace plain and, on a clear day, even the Alps!
L’événement Club Vosgien L’ascension du Petit Ballon Munster a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster
À voir aussi à Munster (Haut-Rhin)
- Ban sur Meurthe avec le Club Vosgien Munster 12 avril 2026
- Club Vosgien Abbaye de Marbach Munster 16 avril 2026
- La Petite Pierre avec le Club Vosgien Munster 21 avril 2026
- Labaroche et les deux Hohnack avec le Club Vosgien Munster 23 avril 2026
- Ballons d’Alsace et de Servance avec le Club Vosgien Munster 26 avril 2026