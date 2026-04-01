Munster

Club Vosgien L’ascension du Petit Ballon

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 08:00:00

fin : 2026-04-21 18:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Depuis le sommet vous aurez une vue panoramique à 360° sur les Vallées de Munster, Wasserbourg et Guebwiller, sur la plaine d’Alsace et peut-être même les Alpes par temps clair !

Mardi 21 avril 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose l’ascension du Petit Ballon. Une belle montée récompensée par de magnifiques points de vue. Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac.

7 heures de marche, 17km, 900 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneur confirmé). Inscription souhaitée avant le 19 avril auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT tel 07 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance. 0 .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

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English :

From the summit you can enjoy a 360° panoramic view of the Munster, Wasserbourg and Guebwiller valleys, the Alsace plain and, on a clear day, even the Alps!

L’événement Club Vosgien L’ascension du Petit Ballon Munster a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster