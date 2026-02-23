Club Vosgien Le sentier des ponts à Stosswihr Munster

Club Vosgien Le sentier des ponts à Stosswihr

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15

Découverte du sentier des ponts avec le Club Vosgien

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade sur le sentier des ponts à Stosswihr.

Cette promenade, sur de paisibles chemins forestiers qui traversent la petite Fecht, sur des ponts de pierre et longent les cascades de Stolz Ablass, vous fera découvrir la forêt au travers de panneaux explicatifs.

Informations pratiques

Temps de marche 2 heures de marche

Distance 4 km

Dénivelé 200 m de dénivelé

Niveau de difficulté facile (1/5).

Guide Gérard HEINRICH .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr

English :

Discover the bridge trail with Club Vosgien

