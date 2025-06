Club Vosgien Le Steinberg et le tour du Petit Ballon Munster 12 août 2025 13:30

Haut-Rhin

Club Vosgien Le Steinberg et le tour du Petit Ballon Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-12 13:30:00

fin : 2025-08-12 18:30:00

2025-08-12

4 heures de marche, 9 km, 400 m de dénivelé, difficulté 2/5.

Mardi 12 août 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose de gravir LE STEINBERG ET LE PETIT BALLON. Partant du col du Petit Ballon, nous prendrons un sentier qui descend par le Steinberg vers Lameysberg, puis nous gravirons le Petit Ballon. Les menhirs naturels du Steinberg sont spectaculaires et chargés d’histoire et de légendes, tandis que le Petit Ballon nous offre une vue panoramique jusqu’à la plaine d’Alsace et peut-être même les Alpes par temps clair.

Départ à 13 h 30 en covoiturage de la place de la gare à Munster, 4 heures de marche, 9 km, 400 m de dénivelé, facile (2/5).

Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com .

Place de la Gare

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

English :

4 hours’ walk, 9 km, 400 m ascent, difficulty 2/5.

German :

4 Stunden Wanderung, 9 km, 400 m Höhenunterschied, Schwierigkeitsgrad 2/5.

Italiano :

4 ore di cammino, 9 km, 400 m di dislivello, difficoltà 2/5.

Espanol :

4 horas de marcha, 9 km, 400 m de desnivel, dificultad 2/5.

L’événement Club Vosgien Le Steinberg et le tour du Petit Ballon Munster a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de la vallée de Munster