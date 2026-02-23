Club Vosgien Les pierres tremblantes Munster

Club Vosgien Les pierres tremblantes

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26 17:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Découvrez le sentier des pierres tremblantes avec le Club Vosgien.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers les pierres tremblantes Vous découvrirez la vallée des Basses Huttes avec ses nombreuses sources et ses curieuses pierres tremblantes, rochers tabulaires détachés de la roche par l’érosion du grès formant la crête du Rain des Chênes.

Informations pratiques

Temps de marche 4h30

Distance 12km

Dénivelé 250m

Niveau de difficulté intermédiaire (3/5)



Guide Jacques BUHLER.

Repas tiré du sac.

.

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

English :

Discover the trembling stones trail with the Club Vosgien.

