Club Vosgien Les pierres tremblantes Munster
Club Vosgien Les pierres tremblantes Munster jeudi 26 mars 2026.
Club Vosgien Les pierres tremblantes
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-26 17:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Découvrez le sentier des pierres tremblantes avec le Club Vosgien.
Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers les pierres tremblantes Vous découvrirez la vallée des Basses Huttes avec ses nombreuses sources et ses curieuses pierres tremblantes, rochers tabulaires détachés de la roche par l’érosion du grès formant la crête du Rain des Chênes.
Informations pratiques
Temps de marche 4h30
Distance 12km
Dénivelé 250m
Niveau de difficulté intermédiaire (3/5)
Guide Jacques BUHLER.
Repas tiré du sac.
.
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the trembling stones trail with the Club Vosgien.
L’événement Club Vosgien Les pierres tremblantes Munster a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster