Club Vosgien Marche douce à Gérardmer – Munster, 17 mai 2025 09:25, Munster.

Haut-Rhin

Club Vosgien Marche douce à Gérardmer Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-17 09:25:00

fin : 2025-05-17 18:30:00

2025-05-17

2 h 30 de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, facile (1/5).

Samedi 17 mai le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une marche douce à GÉRARDMER, à l’occasion de la fête de la marche Nordique et de la randonnée du Club Vosgien de Gérardmer. Nous ferons le tour du Lac, toujours très animé avec ses grands Hôtels, ses nombreux touristes et ses activités nautiques avant de revenir par l’autre rive, plus calme. Départ par la ligne de bus à 9 h 25 devant la gare de Munster, repas tiré du sac. 2 h 30 de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, facile (1/5). Retour à 17 h 30 de Gérardmer et arrivée à Munster à 18 h 17. Prévoir 4 à 6 euros aller-retour selon réduction éventuelle. Inscription obligatoire avant le 14 mai auprès de la guide Isabelle DELLA VEDOVA tel 06 08 51 14 83 isadv@orange.fr EUR.

Place de la Gare

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

English :

2 hrs 30 mins walk, 6 km, 50 m ascent, easy (1/5).

German :

2,5 Std. Wanderung, 6 km, 50 m Höhenunterschied, leicht (1/5).

Italiano :

2 ore e 30 minuti di cammino, 6 km, 50 m di dislivello, facile (1/5).

Espanol :

2 h 30 min a pie, 6 km, 50 m de desnivel, fácil (1/5).

