Club Vosgien Marche douce à Turckheim Munster

Club Vosgien Marche douce à Turckheim

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 13:30:00

fin : 2026-03-19 17:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Accompagnés de guides passionnés et connaisseurs du territoire, explorez forêts, crêtes panoramiques, chaumes et villages de caractère, le tout dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une marche douce à Turckheim, au milieu des vignobles de Turckheim et Zimmerbach.

Informations pratiques

Temp de marche 2h30

Distance 7km

Dénivelé 130m

Niveau de difficulté accessible à tous (1/5)

Réservation auprès du guide Daniel FREY au 06 87 79 18 51 ou par mail dlgy7887@gmail.com .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 79 18 51 dlgy7887@gmail.com

English :

Accompanied by enthusiastic guides who know the area inside out, explore forests, panoramic ridges, stubble fields and picturesque villages, all in a friendly atmosphere accessible to all.

