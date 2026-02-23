Club Vosgien Marche douce à Turckheim Munster
Club Vosgien Marche douce à Turckheim Munster jeudi 19 mars 2026.
Club Vosgien Marche douce à Turckheim
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Début : Jeudi 2026-03-19 13:30:00
fin : 2026-03-19 17:00:00
2026-03-19
Accompagnés de guides passionnés et connaisseurs du territoire, explorez forêts, crêtes panoramiques, chaumes et villages de caractère, le tout dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une marche douce à Turckheim, au milieu des vignobles de Turckheim et Zimmerbach.
Informations pratiques
Temp de marche 2h30
Distance 7km
Dénivelé 130m
Niveau de difficulté accessible à tous (1/5)
Réservation auprès du guide Daniel FREY au 06 87 79 18 51 ou par mail dlgy7887@gmail.com .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 79 18 51 dlgy7887@gmail.com
English :
Accompanied by enthusiastic guides who know the area inside out, explore forests, panoramic ridges, stubble fields and picturesque villages, all in a friendly atmosphere accessible to all.
