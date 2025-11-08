Club Vosgien Marche nocturne d’Halloween Munster

Club Vosgien Marche nocturne d’Halloween

place de la Gare Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Samedi 8 novembre 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une MARCHE NOCTURNE D’HALLOWEEN le long de la Fecht. Venez avec un horrible déguisement !

Départ à 17 heures de la place de la gare à Munster, 2 heures de marche, 6 km, 30 m de dénivelé, accessible à tous (1/5).

Inscription obligatoire auprès d’Isabelle DELLA VEDOVA tel 06 08 51 14 83 isadv@orange.fr .

English :

2-hour walk, 6 km, 30 m ascent, accessible to all (1/5).

German :

2 Stunden Wanderung, 6 km, 30 m Höhenunterschied, für alle geeignet (1/5).

Italiano :

escursione di 2 ore, 6 km, 30 m di dislivello, accessibile a tutti (1/5).

Espanol :

2 horas de marcha, 6 km, 30 m de desnivel, accesible a todos (1/5).

