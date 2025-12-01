Club Vosgien Randonnée nocturne en raquettes Munster

Club Vosgien Randonnée nocturne en raquettes

Samedi 2026-01-31 16:15:00

fin : 2026-01-31 23:55:00

2026-01-31

5 heures de marche, 10 km, 370 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5) car les raquettes sont un peu plus physiques qu'une randonnée par temps sec.

Samedi 31 janvier 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une RANDONNEE NOCTURNE à RAQUETTES. Vous découvrirez de magnifiques paysages dans la clarté de ce soir de pleine lune.

Départ à 16 h 15 en covoiturage de la place de Munster, 5 heures de marche, 10 km, 370 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5) car les raquettes sont un peu plus physiques qu’une randonnée par temps sec.

Un repas est prévu pour vous réchauffer à l’auberge du Tanet/Seestaettle, aussi nous vous demandons impérativement de réserver avant le 14 janvier auprès de Jean-Marc PAULI, tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

S’il n’y a pas assez de neige, nous ferons une simple randonnée. Les raquettes ne sont pas fournies, il est possible de les louer à La Godille, 17 Rue du Général de Lattre de Tassigny à Munster (tel 03 89 77 22 25). 0 .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

5 hours’ walk, 10 km, 370 m ascent, medium difficulty (2/5) as snowshoeing is a little more physical than hiking in dry weather.

