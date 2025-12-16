Club Vosgien Randonnée raquettes au Platzerwaesel Munster

Club Vosgien Randonnée raquettes au Platzerwaesel

Place de la gare Munster Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-08 13:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

2026-02-08

Dimanche 8 février 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une RANDONNEE à RAQUETTES AU PLATZERWAESEL.

Départ à 13h30 place de la Gare à Munster en covoiturage. 3 heures de marche, 6 km, 200 m de dénivelé, facile (2/5) bien que les raquettes soient un peu plus physiques qu’une randonnée par temps sec.

La randonnée dépendant des conditions météorologiques, nous vous demandons de réserver auprès du guide André KEMPF tel 06 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr S’il n’y a pas de neige, nous ferons une simple randonnée.

Les raquettes ne sont pas fournies. .

Place de la gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr

3 hours walk, 6 km, 200 m elevation gain, easy (2/5) although snowshoeing is a bit more physical than a dry weather hike.

