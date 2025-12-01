Club Vosgien Randonnée raquettes au versant du soleil Munster

Club Vosgien Randonnée raquettes au versant du soleil

Le dimanche 11 janvier 2026, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une RANDONNÉE à RAQUETTES AU VERSANT DU SOLEIL. Parcours plein sud avec de beaux points de vue sur la vallée de Munster.

Départ à 13 heures en covoiturage de la place de la gare à Munster. 2h30 de marche, 8 km, 290 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5) car les raquettes sont un peu plus physiques qu’une randonnée par temps sec.

La randonnée dépendant des conditions météorologiques, nous vous demandons de vous inscrire avant auprès de la guide Emilie LEJOUR tel 06 76 08 04 90 emilielejour@hotmail.fr S’il n’y a pas assez de neige, nous ferons une simple randonnée.

Les raquettes ne sont pas fournies, il est possible de les louer à La Godille, 17 Rue du Général de Lattre de Tassigny à Munster (tel 03 89 77 22 25). .

2h30 walk, 8 km, 290 m ascent, medium difficulty (2/5) as snowshoeing is a little more physical than hiking in dry weather.

