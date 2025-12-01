Club Vosgien Randonnée raquettes des Trois Fours au Hohneck Munster

Club Vosgien Randonnée raquettes des Trois Fours au Hohneck

Place de la gare Munster Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-25 13:00:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

2026-01-25

Dimanche 25 janvier 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une RANDONNÉE à RAQUETTES DES TROIS FOURS AU HOHNECK.

Départ à 13 heures de la place de la gare à Munster en covoiturage. 3 heures de marche, 7 km, 280 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur) car les raquettes sont un peu plus physiques qu’une randonnée par temps sec.

La randonnée dépendant des conditions météorologiques, nous vous demandons de réserver auprès du guide Claude SYREN tel 07 70 90 71 44 claude.syren@orange.fr

S’il n’y a pas assez de neige, nous ferons une simple randonnée. Les raquettes ne sont pas fournies, il est possible de les louer à La Godille, 17 Rue du Général de Lattre de Tassigny à Munster (tel 03 89 77 22 25). .

English :

3-hour walk, 7 km, 280 m ascent, difficulty 3/5 (hiker) as snowshoeing is a little more physical than hiking in dry weather.

