Club Vosgien Randonnée raquettes du Wettstein au lac du Forlet Munster

Le dimanche 18 janvier 2026, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une RANDONNEE à RAQUETTES AU LAC DU FORLET DEPUIS LE COL DU WETTSTEIN.

Départ à 13 heures en covoiturage de la place de la Gare à Munster. 2h30 de marche, 10 km, 280 m de dénivelé, randonnée facile (2/5) bien que les raquettes soient un peu plus physiques qu’une randonnée par temps sec.

La randonnée dépendant des conditions météorologiques, nous vous demandons de réserver auprès du guide Christian BROBECKER tel 06 82 37 84 57 christian-brobecker@bbox.fr

S’il n’y a pas de neige, nous ferons une simple randonnée. Les raquettes ne sont pas fournies, il est possible de les louer à La Godille, 17 Rue du Général de Lattre de Tassigny à Munster (tel 03 89 77 22 25). .

2h30 walk, 10 km, 280 m ascent, easy hike (2/5) although snowshoeing is a little more physical than a dry-weather hike.

