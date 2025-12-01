Club Vosgien Séjour ski ou raquettes à Morzine Munster

Club Vosgien Séjour ski ou raquettes à Morzine

Place de la gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-01-31 07:00:00

2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Séjour de 8 jours à MORZINE

Du 31 janvier au 7 février 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise un séjour de 8 jours à MORZINE. Sur place activités libres ou guidées randonnée, raquettes, ski de fond, ski alpin Morzine offre 95 km d’itinéraires de ski de fond, des promenades balisées dans des espaces préservés, des randonnées raquettes. Bon skieur ou tout juste débutant, l’accès au superbe domaine des Portes du Soleil est aisé. Hébergement en demi-pension.

Départ samedi 31 janvier à 7 heures place de la gare à Munster en minibus ou covoiturage selon le nombre de participants (4 heures de route). Retour à Munster le samedi 7 février vers 18 heures.

Réservation obligatoire avant le 17 janvier auprès de Yasmine BURGY Tel 06 80 74 40 70 yasmine-hg@orange.fr Paiement individuel sur place. .

