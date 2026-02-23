Club Vosgien Sentier botanique du Vallon d’Aspach Munster
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08 16:30:00
2026-03-08
Découverte du sentier botanique du Vallon d’Aspach avec le Club Vosgien
Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une agréable balade sur le sentier botanique du Vallon d’Apspach pour tout savoir sur les arbres de nos forêts.
Temps de marche 1h30
Distance 2km
Dénivelé 50m
Niveau de difficulté accessible à tous (1/5)
Le déplacement jusqu’au point de départ de la randonnée se fera en covoiturage depuis la gare de Munster.
Guide Jacques Boulanger .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr
