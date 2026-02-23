Club Vosgien Sentier botanique du Vallon d’Aspach Munster

Club Vosgien Sentier botanique du Vallon d’Aspach

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Découverte du sentier botanique du Vallon d’Aspach avec le Club Vosgien

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une agréable balade sur le sentier botanique du Vallon d’Apspach pour tout savoir sur les arbres de nos forêts.

Informations pratiques

Temps de marche 1h30

Distance 2km

Dénivelé 50m

Niveau de difficulté accessible à tous (1/5)

Le déplacement jusqu’au point de départ de la randonnée se fera en covoiturage depuis la gare de Munster.

Guide Jacques Boulanger .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

English :

Discover the Vallon d’Aspach botanical trail with Club Vosgien

