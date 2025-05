Clubbing – Grand Palais Immersif Paris, 13 mai 2025 07:00, Paris.

Plongez dans l’univers envoûtant des clubs et de la culture électronique avec l’exposition « Clubbing » au Grand Palais Immersif à Paris, du 13 mai au 21 septembre 2025.

English :

Immerse yourself in the spellbinding world of clubs and electronic culture with the « Clubbing » exhibition at the Grand Palais Immersif in Paris, from May 13 to September 21, 2025.

German :

Tauchen Sie mit der Ausstellung « Clubbing » im Grand Palais Immersif in Paris vom 13. Mai bis zum 21. September 2025 in die betörende Welt der Clubs und der elektronischen Kultur ein.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo dei club e della cultura elettronica con la mostra « Clubbing » al Grand Palais Immersif di Parigi, dal 13 maggio al 21 settembre 2025.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de los clubes y la cultura electrónica con la exposición « Clubbing » en el Grand Palais Immersif de París, del 13 de mayo al 21 de septiembre de 2025.

