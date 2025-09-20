Clue d’Ostwald : l’anomalie temporelle Mairie d’Ostwald Ostwald

Clue d’Ostwald : l’anomalie temporelle Mairie d’Ostwald Ostwald samedi 20 septembre 2025.

Clue d’Ostwald : l’anomalie temporelle Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Mairie d’Ostwald European Collectivity of Alsace

20 personnes maximum – Départ : jardin de la Source (rue de l’Église) – session : 45 min – dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Participez à un cluedo géant, spécialement créé par l’association Mad Knacks pour l’occasion : un vaisseau spatial venu du futur a déraillé dans une faille temporelle, bouleversant l’ordre de l’Histoire. Pour sauver le monde du chaos, les participants devront interroger cinq personnages égarés dans le jardin et :

– remettre les époques dans l’ordre chronologique ;

– identifier l’ancêtre de la pilote du vaisseau pour retrouver son code de redémarrage d’urgence ;

– et débusquer l’anomalie, ce personnage qui ne fait pas vraiment partie de notre Histoire.

Mairie d’Ostwald 3 rue Albert Gerig, 67540 Ostwald Ostwald 67540 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.madknacks.fr/ »}] Des fouilles révèlent une présence humaine à Ostwald dès l’époque celtique. Le village se développe autour d’une source dédiée à saint Oswald, devenue lieu de pèlerinage. Au Moyen Âge, un château fort est édifié puis rasé, donnant naissance à une nouvelle communauté. Illwickersheim, devenu Ostwald en 1839, passe à la Réforme au XVIᵉ siècle et s’émancipe de Strasbourg à la Révolution.

L’essor industriel au XIXᵉ siècle transforme le village, notamment grâce à la Société Alsacienne de Construction Métallique (SACM) et à la gravière du Gérig. La nouvelle mairie, inaugurée dans les années 1950 sur la place De Gaulle, accompagne l’urbanisation rapide et le développement de nombreux équipements publics.

Aujourd’hui, Ostwald compte plus de 10 000 habitants et se distingue par son dynamisme associatif, culturel et économique.

Participez à un cluedo géant, spécialement créé par l’association Mad Knacks pour l’occasion : un vaisseau spatial venu du futur a déraillé dans une faille temporelle, bouleversant l’ordre de Pour le…

© Association Mad Knacks