CLUED’AU CHANTIER

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Le musée archéologique de Jublains propose une enquête archéologique dès 7 ans.

Un matin, en arrivant sur le chantier de fouilles du Bourg à Jublains, les archéologues découvrent que le jardinier travaillant sur le site archéologique a été assassiné. Le cadavre a été jeté dans un trou (ou sondage ?] du chantier. Qui a commis ce crime ? Quelle arme a été utilisée ? Une pelle, une truelle ou une pioche ? L’étau se resserre autour de l’équipe des fouilleurs… En famille, venez enquêter afin d’élucider ce mystère.

Bon à savoir jeu de plateau surdimensionné conçu par le musée de Jublains et réalisé par l’association Atemporelle.

Sur réservation Tarif 1,50 € à 3 € .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

The Jublains archaeological museum offers an archaeological investigation for children aged 7 and over.

