Clued’eau (Antilles de Jonzac) Rue des Caraïbes Jonzac

Clued’eau (Antilles de Jonzac)

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-07

Clued’eau une animation pour Pâques au lagon !

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Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 00 antilles.accueil@haute-saintonge.org

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English :

Clued’eau: Easter entertainment at the lagoon!

L’événement Clued’eau (Antilles de Jonzac) Jonzac a été mis à jour le 2026-03-23 par CDC de Haute Saintonge