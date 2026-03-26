Clued’eau (Antilles de Jonzac) Rue des Caraïbes Jonzac
Clued’eau (Antilles de Jonzac) Rue des Caraïbes Jonzac mardi 7 avril 2026.
Clued’eau (Antilles de Jonzac)
Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-07
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-07
Clued’eau une animation pour Pâques au lagon !
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Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 00 antilles.accueil@haute-saintonge.org
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English :
Clued’eau: Easter entertainment at the lagoon!
L’événement Clued’eau (Antilles de Jonzac) Jonzac a été mis à jour le 2026-03-23 par CDC de Haute Saintonge
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