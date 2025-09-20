Cluedo antique – Mystère à la villa ! Grand la gallo-romaine Grand

Cluedo antique – Mystère à la villa ! Grand la gallo-romaine Grand samedi 20 septembre 2025.

Cluedo antique – Mystère à la villa ! 20 et 21 septembre Grand la gallo-romaine Vosges

RDV à l’espace exposition de la mosaïque / Durée : env. 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ce soir, un grand banquet est prévu en l’honneur des dieux protecteurs du foyer. Mais au petit matin, l’autel familial est retrouvé profané : les offrandes ont disparu, remplacées par de curieux objets…

Un oubli, une provocation ou un complot caché ?

À vous de jouer !

Résolvez l’énigme avant que la fête ne soit compromise…

Grand la gallo-romaine 16 Rue de l’Amphithéâtre, 88350 Grand, France Grand 88350 Vosges Grand Est 0329067737 https://grandlagalloromaine.vosges.fr Long de 148 mètres au niveau du corridor central, cet amphithéâtre figure parmi les plus grands édifices de ce type dans l’Empire romain. Après une première phase de construction à la fin du Ier siècle, l’édifice a été rénové par la suite, comme en témoigne le grand appareil du corridor occidental. Implanté dans un vallon, l’amphithéâtre se distingue par son plan original : la partie sud est adossée à la pente naturelle, tandis qu’une façade monumentale se dressait au nord. autoroute A31 > sortie N° 9 Bulgnéville ou sortie N° 10 Châtenois.

Ce soir, un grand banquet est prévu en l’honneur des dieux protecteurs du foyer. Mais au petit matin, l’autel familial est retrouvé profané : les offrandes ont disparu, remplacées par de curieux une…

© CD88