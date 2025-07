Cluedo au Château Château des Brasseurs Xertigny

Cluedo au Château Château des Brasseurs Xertigny vendredi 29 août 2025.

Cluedo au Château

Château des Brasseurs 1 le Château Xertigny Vosges

La Glucoserie du Pays d’Epinal vous propose une soirée Cluedo « Le Marchand de Sable » au Château des Brasseurs. Dans cette animation adaptée du jeu de société Cluedo vous devrez résoudre une sombre affaire d’empoisonnement, cependant à la différence du jeu de plateau ici toute l’intrigue se déroulera en taille réelle avec de nombreux acteurs qui incarneront les différents protagonistes. Démasquez le mystérieux individu qui a trafiqué la production de bières de la Brasserie Champion.

L’animation est gratuite et uniquement sur réservation par téléphone au 03 56 32 11 12.Tout public

Château des Brasseurs 1 le Château Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

English :

La Glucoserie du Pays d’Epinal invites you to an evening of Cluedo « Le Marchand de Sable » at the Château des Brasseurs. In this animation adapted from the board game Cluedo, you’ll have to solve a dark poisoning case, but unlike the board game, here the whole plot will unfold in real life, with numerous actors playing the various protagonists. Unmask the mysterious individual who has been tampering with the Champion Brewery’s beer production.

The event is free of charge and can only be booked by calling 03 56 32 11 12.

German :

Die Glucoserie du Pays d’Epinal bietet Ihnen einen Cluedo-Abend mit dem Titel « Le Marchand de Sable » im Château des Brasseurs an. In dieser Animation, die dem Brettspiel Cluedo nachempfunden ist, müssen Sie einen düsteren Vergiftungsfall lösen. Im Gegensatz zum Brettspiel findet die gesamte Handlung hier jedoch in Originalgröße statt, mit zahlreichen Schauspielern, die die verschiedenen Protagonisten verkörpern. Entlarven Sie die mysteriöse Person, die die Bierproduktion der Champion-Brauerei manipuliert hat.

Die Animation ist kostenlos und nur nach telefonischer Anmeldung unter 03 56 32 11 12 möglich.

Italiano :

La Glucoserie du Pays d’Epinal vi invita a una serata di Cluedo « Le Marchand de Sable » al Château des Brasseurs. In questa animazione adattata dal gioco da tavolo Cluedo, dovrete risolvere un oscuro caso di avvelenamento, ma a differenza del gioco da tavolo, qui l’intera trama si svolgerà nella vita reale con una serie di attori che interpreteranno i vari protagonisti. Smascherate il misterioso individuo che ha manomesso la produzione di birra del birrificio Champion.

L’evento è gratuito e deve essere prenotato in anticipo chiamando il numero 03 56 32 11 12.

Espanol :

La Glucoserie du Pays d’Epinal le invita a una velada de Cluedo « Le Marchand de Sable » en el Château des Brasseurs. En esta animación adaptada del juego de mesa Cluedo, tendrá que resolver un oscuro caso de envenenamiento, pero a diferencia del juego de mesa, aquí toda la trama se desarrollará en la vida real con varios actores interpretando a los distintos protagonistas. Desenmascara al misterioso individuo que ha estado manipulando la producción de cerveza de la fábrica Champion.

El evento es gratuito y debe reservarse con antelación llamando al 03 56 32 11 12.

