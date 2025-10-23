Cluedo Familial Kergroadès Brélès

Cluedo Familial Kergroadès Brélès jeudi 23 octobre 2025.

Cluedo Familial

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 18:00:00

fin : 2025-10-23 19:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Réunissez vos proches pour résoudre un vol commis au château ensemble dans les grandes salles du château. Explorez, découvrez des indices et utilisez votre esprit de déduction pour démasquer le coupable ! A partir de 7 ans.

Un jeu de piste immersif pour passer un super moment ensemble en famille ! Sous réserve d’un minimum de participants. .

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cluedo Familial Brélès a été mis à jour le 2025-09-23 par OT IROISE BRETAGNE