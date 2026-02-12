Cluedo géant ️

7 bis Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:15:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Nous avons le plaisir de vous annoncer le grand retour de notre Cluedo Édition 2026 ️‍♀️✨ !

Un mystère plane… Saurez-vous le résoudre ? Seul(e), en famille ‍ ‍ ‍ ou entre amis ‍ ‍ , venez nombreux participer à cette animation pleine de suspense, de rires et de surprises ️

Vendredi 13 mars

20h15

Centre socioculturel Les Portes du Valois

Inscription obligatoire avant le 6 mars

03.44.88.37.90.

accueil@cspv.fr

Préparez votre sens de l’observation, votre esprit d’équipe et votre flair de détective … Nous comptons sur vous pour faire de cette édition 2026 un moment inoubliable !

À très bientôt pour mener l’enquête ! ️‍♂️

7 bis Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 37 90 accueil@cspv.fr

English :

We are pleased to announce the return of our Cluedo? 2026 Edition ??????!

A mystery hovers? Can you solve it? Whether you’re alone, with your family ??????? or with friends ?????, come along and join in this fun-filled event full of suspense, laughter and surprises???

? Friday, March 13

? 20h15

? Les Portes du Valois socio-cultural center

Registration required before March 6

? 03.44.88.37.90.

? accueil@cspv.fr

Prepare your sense of observation, your team spirit and your detective flair? We’re counting on you to make this 2026 edition unforgettable!

We look forward to seeing you soon! ??????

L’événement Cluedo géant ️ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois