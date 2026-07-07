AGENDA · Troche
Cluedo géant à Troche Place du Marronnier Troche
mardi 11 août 2026 · Place du Marronnier · Troche
Informations pratiques
Troche
Cluedo géant à Troche
Place du Marronnier Devant l’église Troche Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Cluedo Géant.
15h rdv devant l’église durée 1h30 gratuit sans réservation. .
Place du Marronnier Devant l’église Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
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English : Cluedo géant à Troche
L’événement Cluedo géant à Troche Troche a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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