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AGENDA · Troche

Cluedo géant à Troche Place du Marronnier Troche

mardi 11 août 2026 · Place du Marronnier · Troche

Cluedo géant à Troche Place du Marronnier Troche

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place du Marronnier
Adresse
Devant l'église
Ville
19230 Troche
Département
Corrèze
Tarif
3 3 Tarif réduit

Troche

Cluedo géant à Troche

Place du Marronnier Devant l’église Troche Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Cluedo Géant.
15h rdv devant l’église durée 1h30 gratuit sans réservation.   .

Place du Marronnier Devant l’église Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66  pah@vezereardoise.fr

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English : Cluedo géant à Troche

L’événement Cluedo géant à Troche Troche a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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