CLUEDO Géant au Château de La Tourlandry Château de la Tourlandry Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

CLUEDO Géant au Château de La Tourlandry

Château de la Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2027-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06 2027-02-07 2027-03-07 2027-04-04 2027-05-02 2027-06-06 2027-07-04 2027-07-11 2027-07-18 2027-07-25 2027-08-01 2027-08-08 2027-08-15 2027-08-22 2027-08-29

Jouer au Cluedo grandeur nature au Château de la Tourlandry !

Inspiré du traditionnel jeu de plateau CLUEDO, retrouvez en équipe : le tueur, l’arme et le lieu du crime ! Les 250m² de salons Second Empire s’ouvrent à vous pour cette enquête minutieuse…Vous allez évoluer dans les salons restaurés à la mode du Second Empire ! En sus, des anecdotes historiques se sont invitées dans le jeu et des personnages incontournables de cette période seront de la partie. Profitez d’une séance dans une ambiance dynamique et conviviale !

Une activité à faire en famille ou entre amis ! .

Château de la Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 49 56 80 13 culture.loisirs@chateaudelatourlandry.fr

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English :

Play life-size Clue at the Château de la Tourlandry!

L’événement CLUEDO Géant au Château de La Tourlandry Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges