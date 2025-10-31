Cluedo géant au musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

A la fermeture des portes du musée, un crime est commis. 18h30 sonnent, la partie commence. Les enquêteurs se lancent dans la quête aux indices pour retrouver l’assassin dans cette partie de cluedo grandeur nature.

Première séance 18h30-20h

Seconde séance 20h30-22h

Nombre de places limitées.

Par équipe de 2 personnes minimum et 5 personnes maximum.

Moins de 12 ans accompagnés d’un adulte au moins.

Gratuit.

Inscription au 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

