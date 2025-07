Cluedo Géant Aux Poils d’Acenay Assenay

Cluedo Géant Aux Poils d’Acenay Assenay dimanche 27 juillet 2025.

Cluedo Géant Aux Poils d’Acenay

Aux Poils d’Acenay Assenay Aube

Tarif : 18 – 18 – 23 Eur

Début : 2025-07-27 13:30:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-27

CLUEDO GÉANT À LA FERME

Une enquête pleine de mystères… et de poils doux !



La star des alpagas, Pachima, a disparu à quelques heures du grand marché du fil tissé…

Une lettre anonyme signée « Le Toisonneur » a été retrouvée dans son enclos.

Mais QUI a enlevé Pachima ? Et surtout… POURQUOI ?



Mène l’enquête en famille ou entre amis, interroge les suspects, explore la ferme et découvre la vérité !

Bonus le Cluedo inclut la visite complète de la ferme « Aux Poils d’Assenay » (alpagas, chèvres, moutons, lapins… et rebondissements à gogo !)



Prêt à retrouver Pachima ? Alors… à vos loupes, enquêteurs !



Réservation obligatoire Places limitées .

Aux Poils d’Acenay Assenay 10320 Aube Grand Est +33 7 70 82 26 63 loisirs.immersifs.troyes@gmail.com

