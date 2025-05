Cluedo Géant Château de Menois – Rouilly-Saint-Loup, 25 mai 2025 13:30, Rouilly-Saint-Loup.

CLUEDO GÉANT AU CHÂTEAU DE MENOIS Spécial Fête des Mères & Anniversaire !

Dans le magnifique parc du Château de Menois



À l’occasion des 3 ans de Loisirs Immersifs, venez résoudre un meurtre mystérieux dans un décor royal !

Pour célébrer cet anniversaire, tous les gagnants repartiront avec un cadeau, et une part de gâteau + un verre vous seront offerts à la fin de la session.



L’histoire

Alors que la princesse Constance s’apprête à célébrer la fête des mères entourée des villageois, un drame survient dans le parc du château un homme est retrouvé sans vie dans l’orangerie.

Dans sa main, un mot troublant

« À celle que j’aurai voulu appeler Maman… »



Un secret enfoui, des suspects aux histoires floues, et une vérité qui pourrait bien bouleverser la noblesse du domaine…



Incarnez des enquêteurs, interrogez les personnages, résolvez les énigmes et identifiez le coupable avant la fin du temps imparti !



À vivre en famille, entre amis ou même à offrir pour la fête des mamans.

Un moment original, immersif, plein de suspense et de rebondissements.



Les places sont limitées pour chaque session… Serez-vous celui ou celle qui percera le secret de la fête des mères ? .

Parc du Château de Menois

Rouilly-Saint-Loup 10800 Aube Grand Est +33 7 70 82 26 63 loisirs.immersifs.troyes@gmail.com

