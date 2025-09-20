Cluedo Géant Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Cluedo Géant Cinévals Saint-Jean-d’Angély samedi 20 septembre 2025.

Cluedo Géant 20 et 21 septembre Cinévals Charente-Maritime

Départ du jeu en continue de 14h à 16h. Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un secret bien enterré – Cluedo géant

Avis à tous les petits et grands joueurs-enquêteurs du territoire !

Un parcours en plusieurs étapes à travers la commune, au pied des monuments et immeubles historiques. « Un secret bien enterré » vous invite à rencontrer différents corps de métiers liés à l’architecture médiévale, moderne et contemporaine, afin d’éllucider un crime jusqu’ici irrésolu…

Qui est (vraiment) le coupable ?

Bonne chance à tous !

Départs de jeu en continu de 14h à 16h (durée du parcours 2h), devant Cinévals, rue Laurent-Tourneur

Cinévals 1 Rue Laurent Tourneur, 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

