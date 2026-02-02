Cluedo Géant Château de Tiregand Creysse
Cluedo Géant Château de Tiregand Creysse samedi 7 février 2026.
Cluedo Géant
Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse Dordogne
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-07
Secrets, mensonges et trahisons chaque convive est suspect. Incarnez un personnage et démêlez les fils d’une enquête théâtralisée palpitante au XIXᵉ siècle.
Durant 1h30 de parcours immersif, glissez-vous dans la peau de l’un des protagonistes et tentez de faire éclater la vérité.
Sur réservation. .
Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 26 26 54 chateau.tiregand24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cluedo Géant
L’événement Cluedo Géant Creysse a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides