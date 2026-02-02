Cluedo Géant Château de Tiregand Creysse

Cluedo Géant

Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse Dordogne

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-07

Secrets, mensonges et trahisons chaque convive est suspect. Incarnez un personnage et démêlez les fils d’une enquête théâtralisée palpitante au XIXᵉ siècle.

Durant 1h30 de parcours immersif, glissez-vous dans la peau de l’un des protagonistes et tentez de faire éclater la vérité.

Sur réservation. .

Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 26 26 54 chateau.tiregand24@gmail.com

