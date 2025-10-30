Cluedo Géant Famille spécial Halloween La Cité du Lait Laval

Cluedo Géant Famille spécial Halloween

La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-30

Êtes-vous prêts à venir en famille mener l’enquête au musée ? Nouvelle intrigue !

Préparez vous pour une aventure palpitante au musée avec notre enquête spéciale grandeur nature pour Halloween?! Plongez dans une nouvelle intrigue mystérieuse qui fera frémir petits et grands. Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience immersive en famille ou entre amis. Venez déguisés !

Les enfants pourront se transformer en détectives pour résoudre des énigmes captivantes et découvrir les secrets cachés du musée. Pour les familles avec enfants de 8 à 12 ans. .

La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com

English :

Are you ready to bring the whole family to the museum to investigate? New plot!

German :

Sind Sie bereit, mit Ihrer Familie die Ermittlungen im Museum aufzunehmen? Neue Handlung!

Italiano :

Siete pronti a venire a scoprire il museo in famiglia? Nuova trama!

Espanol :

¿Estás preparado para venir a investigar el museo en familia? ¡Nuevo argumento!

