CLUEDO GÉANT IMMERSIF AUX OSTALS Béziers
CLUEDO GÉANT IMMERSIF AUX OSTALS Béziers samedi 1 novembre 2025.
CLUEDO GÉANT IMMERSIF AUX OSTALS
10 Rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Menez l’enquête aux Ostals ! Dans ce Cluedo géant immersif mêlant théâtre et mystère, chaque spectateur devient enquêteur d’un soir pour résoudre un meurtre intrigant.
Plongez dans l’univers du mystère avec le Cluedo géant des Ostals et devenez enquêteur d’un soir !
Les spectateurs incarnent de célèbres scientifiques invités à découvrir les recherches d’Alphonse Giraut, archéologue ayant percé le secret de la mort du député Rey… survenue aux Ostals pendant la Révolution. Mais avant sa révélation, Giraut est retrouvé assassiné !
Votre mission interroger les suspects, récolter les indices et résoudre l’enquête. Entre théâtre, jeu et suspense, chaque spectateur devient acteur de cette aventure au cœur d’un décor historique et immersif.
Dès 10 ans Billetterie en ligne. .
10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80
English :
Lead the investigation at Les Ostals! In this immersive giant Cluedo combining theater and mystery, each spectator becomes an investigator for a night, solving an intriguing murder.
German :
Führen Sie die Ermittlungen in Les Ostals! In diesem immersiven Riesen-Cluedo, das Theater und Mysterien miteinander verbindet, wird jeder Zuschauer für einen Abend zum Ermittler, um einen faszinierenden Mord aufzuklären.
Italiano :
Guidate le indagini a Les Ostals! In questo gigantesco Cluedo immersivo che unisce teatro e mistero, ogni spettatore diventa investigatore per una notte per risolvere un intrigante omicidio.
Espanol :
¡Dirija la investigación en Les Ostals! En este Cluedo inmersivo gigante que combina teatro y misterio, cada espectador se convierte en investigador por una noche para resolver un intrigante asesinato.
L’événement CLUEDO GÉANT IMMERSIF AUX OSTALS Béziers a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE