Cluédo géant La sorcière de Bourcefranc vieux chapus Bourcefranc-le-Chapus
jeudi 23 juillet 2026 · vieux chapus · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Cluédo géant La sorcière de Bourcefranc
vieux chapus plage du vieux chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Cluedo geant la sorcière de Bourcefranc Venez aider à résoudre cette mystèrieuse enquête en famille ou entre amis…
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vieux chapus plage du vieux chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 02 02 communication@bourcefranc-le-chapus.fr
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English : Giant Clue: The Witch of Bourcefranc
Giant Cluedo: The Witch of Bourcefranc Come help solve this mysterious case with family or friends…
L’événement Cluédo géant La sorcière de Bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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