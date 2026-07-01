Cluédo géant La sorcière de Bourcefranc vieux chapus Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Cluédo géant La sorcière de Bourcefranc

vieux chapus plage du vieux chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Cluedo geant la sorcière de Bourcefranc Venez aider à résoudre cette mystèrieuse enquête en famille ou entre amis…

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vieux chapus plage du vieux chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 02 02 communication@bourcefranc-le-chapus.fr

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English : Giant Clue: The Witch of Bourcefranc

Giant Cluedo: The Witch of Bourcefranc Come help solve this mysterious case with family or friends…

L’événement Cluédo géant La sorcière de Bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes