Cluedo Géant Bibliothèque municipale Lamballe-Armor

Cluedo Géant

Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Identifiez les suspects et trouvez le coupable !

Dans le cadre de Noir sur la ville. .

Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cluedo Géant Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor