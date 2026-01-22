Cluedo Géant Le Clan Collins La Loupe

Cluedo Géant Le Clan Collins

Place Vauban La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Plongez dans une aventure unique un cluedo géant, animé par des comédiens.Familles

Birmingham, années 1920. Dans le quartier des Collins, la paix avec les Peaky Blinders ne tient qu’à un fil… Mais Georges Muray, un de leurs membres, a été retrouvé mort.

Derrière chaque porte se cache un secret, chaque regard dissimule un mensonge. Et le moindre indice pourrait rallumer la guerre des clans.

À vous de mener l’enquête plongez dans l’ambiance des Peaky Blinders, arpentez les rues du quartier, interrogez les habitants, observez les détails et assemblez les pièces d’un mystère sanglant où loyautés et trahisons s’entremêlent à chaque coin de rue. .

English :

Immerse yourself in a unique adventure: a giant cluedo, brought to life by actors.

