Cluedo géant Médiathèque Intercommunale De Lauris Lauris

Cluedo géant Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Intercommunale De Lauris Vaucluse

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Les « Biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Pour fêter cette belle initiative, les médiathèques du réseau LMV vous ont concocté un programme spécial pour petits et grands !

Médiathèque Intercommunale De Lauris 2 Rue du Binou 84360 Lauris Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 0490082417 http://www.mediathequeslmv.fr

