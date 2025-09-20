Cluedo géant – Mystère au bal de promo 1986 Théâtre de Tarare Tarare

Cluedo géant – Mystère au bal de promo 1986 Théâtre de Tarare Tarare samedi 20 septembre 2025.

Cluedo géant – Mystère au bal de promo 1986 Samedi 20 septembre, 14h00 Théâtre de Tarare Rhône

Tarif plein : 15 € / Tarif – 10 ans : 9 € / Tarif groupe (à partir de 4 personnes : 12 €. Le tarif groupe est uniquement en vente sur place au théâtre (04 74 10 87 70 ou culture@ville-tarare.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Reconstruit au début des années 50 à l’emplacement de l’ancienne salle Denave, le théâtre a rouvert en 2018 après une importante réhabilitation.

Le théâtre et la compagnie Lip-Sync Challenge proposent une expérience immersive dans les années 80 et une enquête pleine de rebondissements pour découvrir, de façon ludique, les coulisses du théâtre dès l’âge de six ans !

Nous sommes en 1986. Le BDE de la fac de sciences humaines organise son annuel bal de promo. L’année dernière, le bal de promo a tourné au drame. Une étudiante est décédée à la suite de la chute d’un projecteur. Cette année, le bal de promo aura bien lieu ! Mais au moment de l’élection de Miss Campus, personne ne répond à l’appel de la couronne…

Théâtre de Tarare 5 place georges antoine simonet, 69170 Tarare, France Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474108770 https://www.theatre-tarare.fr https://ville-tarare.fr/theatre2018-2019/;https://www.facebook.com/TheatreTarare/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tarare.fr »}] SNCF : ligne Lyon/Roanne arrêt Tarare – 10 minutes à pied.

Reconstruit au début des années 50 à l’emplacement de l’ancienne salle Denave, le théâtre a rouvert en 2018 après une importante réhabilitation.

Compagnie Lip-Sync