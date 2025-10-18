Cluedo Géant On a volé le boudin Molsheim

Cluedo Géant On a volé le boudin Molsheim samedi 18 octobre 2025.

Cluedo Géant On a volé le boudin

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le paisible village de Mutztordu, en terre de Elangh, a été secoué par le vol du boudin du vieil Archibald, une des spécialités culinaires de la région. Il y a 6 suspects en tout, chacun avec des motivations et des alibis différents.

GamerZ Voice vous invite à participer à un Cluedo géant.

Le paisible village de Mutztordu, en terre de Elangh, a été secoué par le vol du boudin du vieil Archibald, une des spécialités culinaires de la région. Ce dernier est convaincu qu’un des habitants du village est le coupable et a demandé de l’aide pour résoudre ce mystère.

Le crime aurait été commis la veille et il y a 6 suspects en tout, chacun avec des motivations et des alibis différents. .

10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est gamerzvoice.staff@gmail.com

English :

The peaceful Elangh village of Mutztordu has been rocked by the theft of Old Archibald’s blood sausage, one of the region’s culinary specialties. There are 6 suspects in all, each with different motives and alibis.

German :

Das friedliche Dorf Mutztordu im Land Elangh wurde erschüttert, als die Blutwurst des alten Archibald, eine der kulinarischen Spezialitäten der Region, gestohlen wurde. Insgesamt gibt es sechs Verdächtige, jeder mit unterschiedlichen Motiven und Alibis.

Italiano :

Il tranquillo villaggio di Mutztordu, nella terra di Elangh, è stato scosso dal furto del sanguinaccio del vecchio Archibald, una delle specialità culinarie della regione. I sospettati sono in tutto 6, ognuno con un movente e un alibi diversi.

Espanol :

El tranquilo pueblo de Mutztordu, en la tierra de Elangh, se ha visto sacudido por el robo de la morcilla del Viejo Archibald, una de las especialidades culinarias de la región. Hay 6 sospechosos en total, cada uno con un motivo y una coartada diferentes.

L’événement Cluedo Géant On a volé le boudin Molsheim a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig