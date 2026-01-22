Cluedo Géant Ovni

Place Vauban La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Plongez dans une aventure unique un cluedo géant, animé par des comédiens.Familles

Une révélation qui devait changer l’Histoire… un meurtre qui la bouleverse.

Le professeur Donovan Vincent était sur le point de prouver l’existence des extraterrestres.

Mais quelques minutes avant son annonce mondiale, il est retrouvé mort dans sa villa.

Six suspects. Un secret incroyable. Une vérité à découvrir.

Enquêtez, interrogez, déduisez… et trouvez le coupable avant qu’il ne soit trop tard. .

Place Vauban La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a unique adventure: a giant cluedo, brought to life by actors.

L’événement Cluedo Géant Ovni La Loupe a été mis à jour le 2026-01-20 par OTs DU PERCHE