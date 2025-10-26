Cluédo Géant Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Cluédo Géant Écomusée Ker Dreger Plouigneau dimanche 26 octobre 2025.

Cluédo Géant

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-26 16:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Saurez-vous démêler le vrai du faux ? Frissons garantis pour cette enquête digne des meilleurs polars.

Dimanche 26 octobre de 14h30 à 16h30.

Animé par l’association Têtes de Pions dans le cadre de Festi’Jeux.

Inscription au 02.98.79.85.80 .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cluédo Géant Plouigneau a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BAIE DE MORLAIX