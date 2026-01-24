Cluedo géant Ribagnac

Cluedo géant

Château de Bridoire Ribagnac Dordogne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-07

Un cluedo grandeur nature pour enquêter sur un meurtre non élucidé depuis des années

Un crime a été commis… et le coupable court toujours.

Des années ont passé, mais le mystère demeure.

Enfilez votre manteau de détective et partez pour 1h30 d’enquête grandeur nature dans toutes les pièces du château.

Cherchez les indices, confrontez vos déductions et révélez la vérité à la fin du parcours.

Pour les 0 6 ans, un parcours parallèle vous sera proposé les enfants devront parcourir le château à la recherche d’un trésor. Pour le retrouver, ils vont devoir reconstituer la carte du château sous la forme d’un puzzle..

Attention le château n’est pas chauffé !

Prévoir des vêtements chauds. .

Château de Bridoire Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 38 22

