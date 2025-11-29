Cluedo géant rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cluedo géant

Bienvenue dans notre enquête grandeur nature au CIAP de Royan ! Quelqu’un a volé une maquette du CIAP.
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09  ludotheque@mairie-royan.fr

English :

Welcome to our life-size investigation at Royan’s CIAP! Someone has stolen a model of the CIAP.

German :

Willkommen zu unserer lebensgroßen Untersuchung im CIAP von Royan! Jemand hat ein Modell des CIAP gestohlen.

Italiano :

Benvenuti alla nostra indagine a grandezza naturale sul CIAP di Royan! Qualcuno ha rubato un modellino del CIAP.

Espanol :

¡Bienvenido a nuestra investigación a tamaño real en el CIAP de Royan! Alguien ha robado una maqueta del CIAP.

L’événement Cluedo géant Royan a été mis à jour le 2025-10-06 par Mairie de Royan