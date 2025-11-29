Cluedo géant rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Cluedo géant rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan samedi 29 novembre 2025.
Cluedo géant
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Bienvenue dans notre enquête grandeur nature au CIAP de Royan ! Quelqu’un a volé une maquette du CIAP.
.
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr
English :
Welcome to our life-size investigation at Royan’s CIAP! Someone has stolen a model of the CIAP.
German :
Willkommen zu unserer lebensgroßen Untersuchung im CIAP von Royan! Jemand hat ein Modell des CIAP gestohlen.
Italiano :
Benvenuti alla nostra indagine a grandezza naturale sul CIAP di Royan! Qualcuno ha rubato un modellino del CIAP.
Espanol :
¡Bienvenido a nuestra investigación a tamaño real en el CIAP de Royan! Alguien ha robado una maqueta del CIAP.
L’événement Cluedo géant Royan a été mis à jour le 2025-10-06 par Mairie de Royan