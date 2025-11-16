Cluedo géant Salle polyvalente Rully

Cluedo géant

Salle polyvalente Place du Champ de foire Rully Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’association Ailes Aident en collaboration avec l’association Imagin’arts organise, à nouveau, un Cluedo Géant.

Toutes les informations sont sur l’affiche. C’est ouvert à tous !

Alors, serez-vous présents pour résoudre l’enquête qui vous réserve bien des surprises ? Vous pouvez venir entre amis ou en famille pour passer un bon moment de plaisir et de partage. .

Salle polyvalente Place du Champ de foire Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 39 28 30 ailes.aident@hotmail.com

English : Cluedo géant

German : Cluedo géant

Italiano :

Espanol :

L’événement Cluedo géant Rully a été mis à jour le 2025-11-03 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I