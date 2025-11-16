Cluedo géant Salle polyvalente Rully
Cluedo géant Salle polyvalente Rully dimanche 16 novembre 2025.
Cluedo géant
Salle polyvalente Place du Champ de foire Rully Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
L’association Ailes Aident en collaboration avec l’association Imagin’arts organise, à nouveau, un Cluedo Géant.
Toutes les informations sont sur l’affiche. C’est ouvert à tous !
Alors, serez-vous présents pour résoudre l’enquête qui vous réserve bien des surprises ? Vous pouvez venir entre amis ou en famille pour passer un bon moment de plaisir et de partage. .
Salle polyvalente Place du Champ de foire Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 39 28 30 ailes.aident@hotmail.com
English : Cluedo géant
German : Cluedo géant
Italiano :
Espanol :
L’événement Cluedo géant Rully a été mis à jour le 2025-11-03 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I