Cluédo géant Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Cluédo géant Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer mardi 15 juillet 2025.

Cluédo géant

Salle Aubert 122 rue pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-15 19:15:00

fin : 2025-07-15 21:00:00

2025-07-15 2025-07-16

En juillet, la Salle Aubert devient le théâtre d’enquêtes palpitantes et de défis immersifs grâce à des grands jeux collectifs organisés à destination des enfants, des adolescents et des familles le Cluedo géant. Ces animations, à la fois ludiques et fédératrices, plongent les participants dans des aventures grandeur nature, où l’observation, la logique et l’esprit d’équipe sont de rigueur.

Le Cluedo géant invite petits et grands à se transformer en enquêteurs ou en suspects, au cœur d’une énigme grandeur nature. Les participants endossent un rôle et doivent élucider un mystère en explorant la salle, en interrogeant les autres joueurs, et en collectant des indices. Chaque partie est encadrée par des animateurs qui rythment le jeu et assurent une immersion totale.

Rendez-vous le mardi 15 juillet, de 17h à 19h ou de 19h15 à 21h, ainsi que le mercredi 16 juillet de 10h à 12h, de 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30.

Ces animations sont gratuites sur inscription obligatoire à clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

Salle Aubert 122 rue pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

English : Cluédo géant

In July, the Salle Aubert becomes the scene of thrilling investigations and immersive challenges, thanks to large-scale group games for children, teenagers and families: the Giant Cluedo. These fun and unifying activities plunge participants into life-size adventures, where observation, logic and team spirit are the order of the day.

The Giant Cluedo invites young and old to become investigators or suspects, at the heart of a life-size enigma. Participants take on a role and solve a mystery by exploring the room, questioning other players and collecting clues. Each game is supervised by animators who set the pace and ensure total immersion.

Join us on Tuesday, July 15, from 5pm to 7pm or from 7:15pm to 9pm, and on Wednesday, July 16, from 10am to 12pm, from 2pm to 4pm or from 4:30pm to 6:30pm.

These activities are free of charge, but registration is required at clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

German : Cluédo géant

Im Juli wird der Salle Aubert zum Schauplatz spannender Ermittlungen und immersiver Herausforderungen dank großer Gruppenspiele, die für Kinder, Jugendliche und Familien organisiert werden: das Riesen-Cluedo. Diese gleichzeitig spielerischen und verbindenden Animationen lassen die Teilnehmer in lebensgroße Abenteuer eintauchen, bei denen Beobachtung, Logik und Teamgeist gefragt sind.

Das Riesen-Cluedo lädt Groß und Klein dazu ein, sich in Ermittler oder Verdächtige zu verwandeln und ein lebensgroßes Rätsel zu lösen. Die Teilnehmer schlüpfen in eine Rolle und müssen ein Rätsel lösen, indem sie den Raum erkunden, andere Spieler befragen und Hinweise sammeln. Jedes Spiel wird von Animateuren begleitet, die den Rhythmus des Spiels bestimmen und dafür sorgen, dass die Spieler vollständig in das Spiel eintauchen.

Treffpunkt ist am Dienstag, den 15. Juli, von 17 bis 19 Uhr oder von 19.15 bis 21 Uhr sowie am Mittwoch, den 16. Juli, von 10 bis 12 Uhr, von 14 bis 16 Uhr oder von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Diese Animationen sind kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

Italiano :

A luglio, la Salle Aubert diventa lo scenario di emozionanti indagini e sfide coinvolgenti, grazie a una serie di giochi di gruppo su larga scala per bambini, adolescenti e famiglie: il Cluedo Gigante. Queste attività divertenti e unificanti immergono i partecipanti in avventure a grandezza naturale, dove osservazione, logica e spirito di squadra sono all’ordine del giorno.

Il Cluedo gigante invita grandi e piccini a diventare investigatori o sospettati di un enigma a grandezza naturale. I partecipanti assumono un ruolo e devono risolvere un mistero esplorando la stanza, interrogando gli altri giocatori e raccogliendo indizi. Ogni partita è supervisionata da animatori che dettano il ritmo e assicurano un’immersione totale.

Partecipate martedì 15 luglio dalle 17.00 alle 19.00 o dalle 19.15 alle 21.00, e mercoledì 16 luglio dalle 10.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 16.00 o dalle 16.30 alle 18.30.

Le attività sono gratuite, ma è necessaria l’iscrizione a clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

Espanol :

En julio, la Salle Aubert se convierte en escenario de emocionantes investigaciones y retos inmersivos, gracias a una serie de juegos colectivos a gran escala para niños, adolescentes y familias: el Cluedo Gigante. Estas actividades lúdicas y unificadoras sumergen a los participantes en aventuras a tamaño real, donde la observación, la lógica y el espíritu de equipo están a la orden del día.

El Cluedo Gigante invita a grandes y pequeños a convertirse en investigadores o sospechosos de un enigma a tamaño real. Los participantes asumen un papel y tienen que resolver un misterio explorando la sala, interrogando a los demás jugadores y recogiendo pistas. Cada partida está supervisada por animadores que marcan el ritmo y garantizan una inmersión total.

Venga el martes 15 de julio de 17:00 a 19:00 o de 19:15 a 21:00, y el miércoles 16 de julio de 10:00 a 12:00, de 14:00 a 16:00 o de 16:30 a 18:30.

Estas actividades son gratuitas, pero es necesario inscribirse en clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

L’événement Cluédo géant Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-05 par Calvados Attractivité