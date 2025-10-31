Cluedo Géant Sainte-Savine

Cluedo Géant Sainte-Savine vendredi 31 octobre 2025.

Cluedo Géant

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Enquêteurs, enquêtrices, soyez prêt(e)s à percer le mystère de l’assassin des années folles, en coulisse de l’Art Déco !

Tout public à partir de 7 ans (par équipe)



Places limitées Inscription auprès du service animation de la vie locale de Ste Savine .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50 avl@ste-savine.fr

