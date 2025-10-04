Cluedo géant spécial terreur La Médiathèque-Ludotheque Bernard Ywanne Bonneuil-sur-Marne

Entrée gratuite sur inscription, 50 places disponibles, tout public à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T22:30:00

Fin : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T22:30:00

À la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne, le directeur a été assassiné et les suspects de ce meurtre semblent bien étranges. Un énigmatique commissaire, de macabres policiers et deux médecins plus bouchers que légistes ont été dépêchés sur cette affaire criminelle pour l’élucider. Le commissaire décide alors de faire appel à des renforts…

Inscrivez-vous pour résoudre l’enquête ! Vous disposerez de 2 heures pour découvrir le meurtrier, son mobile, l’arme et le lieu du crime. La nuit, l’esprit d’Halloween rôde dans les murs de la médiathèque-ludothèque…

Vous adorez le Cluedo et vous prendre pour Hercule Poirot ? En équipe, venez enquêter, récolter des indices et résoudre le grand mystère dans cette animation ludique et diaboliquement interactive !

La Médiathèque-Ludotheque Bernard Ywanne 1 RUE DE LA COMMUNE 94380 Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne 94380 Val-de-Marne Île-de-France 0141948931 https://mediatheques.sudestavenir.fr/

GPSEA / Médiathèque-ludothèque de Bonneuil-sur-Marne