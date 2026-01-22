Cluedo Grandeur Nature

2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 22:00:00

Date(s) :

2026-02-15

La compagnie Lip-Sync Challenge vous donne rendez-vous à Bourges pour un Cluedo Grandeur Nature immersif et participatif Mariage Funèbre .

Pour l’occasion L’Incontournable se transforme en scène de crime…

Nous sommes le 15 février 2000. Anthony et Marc célèbrent leur mariage. Les invités trinquent, rient, dansent… jusqu’à ce qu’un événement inattendu vienne bouleverser la fête. Jalousies, trahisons et faux-semblants refont surface à vous de démêler le vrai du faux et de découvrir ce qui s’est réellement passé !

Ce Cluedo grandeur nature mêle jeu théâtral, enquête collective et immersion, accessible à tous, que vous soyez fin limier ou simple curieux.

À l’issue du jeu, prolongez la soirée avec un DJ set signé Avrel Lavigne à partir de 19h.

Billetterie en ligne obligatoire réservation conseillée.

Un événement original et ludique à vivre entre amis pour une après-midi pleine de mystère et de rebondissement 15 .

2 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 58 26 33 lipsyncchallengeprod@gmail.com

English :

The Lip-Sync Challenge company invites you to Bourges for an immersive, participatory, life-size Cluedo: Funeral Wedding .

L’événement Cluedo Grandeur Nature Bourges a été mis à jour le 2026-01-22 par OT BOURGES